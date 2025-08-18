Mis on NFTFI (NFTFI)

NFTFI is the governance token of the NFTfi protocol, which has the vision of becoming the primary NFT finance settlement layer across all major chains.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NFTFI (NFTFI) allikas Ametlik veebisait

NFTFI hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFTFI (NFTFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFTFI (NFTFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFTFI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NFTFI hinna ennustust kohe!

NFTFI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NFTFI (NFTFI) tokenoomika

NFTFI (NFTFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFTFI (NFTFI) kohta Kui palju on NFTFI (NFTFI) tänapäeval väärt? Reaalajas NFTFI hind USD on 0.00131321 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NFTFI/USD hind? $ 0.00131321 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NFTFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NFTFI turukapitalisatsioon? NFTFI turukapitalisatsioon on $ 250.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NFTFI ringlev varu? NFTFI ringlev varu on 190.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTFI (ATH) hind? NFTFI saavutab ATH hinna summas 0.03298592 USD . Mis oli kõigi aegade NFTFI madalaim (ATL) hind? NFTFI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NFTFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NFTFI kauplemismaht on -- USD . Kas NFTFI sel aastal kõrgemale ka suundub? NFTFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFTFI hinna ennustust

NFTFI (NFTFI) Olulised valdkonna uudised