NFTBooks hind (NFTBS)

Loendis mitteolevad

1 NFTBS/USD reaalajas hind:

--
----
+1.30%1D
USD
NFTBooks (NFTBS) reaalajas hinnagraafik
NFTBooks (NFTBS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.32%

+1.16%

+4.56%

+4.56%

NFTBooks (NFTBS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NFTBS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NFTBSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NFTBS muutunud +1.32% viimase tunni jooksul, +1.16% 24 tunni vältel +4.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NFTBooks (NFTBS) – turuteave

$ 24.25K
$ 24.25K$ 24.25K

--
----

$ 45.46K
$ 45.46K$ 45.46K

53.34T
53.34T 53.34T

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

NFTBooks praegune turukapitalisatsioon on $ 24.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NFTBS ringlev varu on 53.34T, mille koguvaru on 100000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.46K.

NFTBooks (NFTBS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NFTBooks ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NFTBooks ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NFTBooks ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NFTBooks ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.16%
30 päeva$ 0+24.59%
60 päeva$ 0+9.95%
90 päeva$ 0--

Mis on NFTBooks (NFTBS)

NFTBooks will create a platform for all book lovers to access and use the system easily. One of our strongest obligations is to create a platform so simple and easy to use and access that not only crypto literates will understand, but for everyone to operate. Not only smartphones, tablets, computers, but any device that can open NFTBooks application will be able to access and use our platform. We will be able to develop low-cost devices that have the simplest components (e.g., Atmel AVR32) but still have access to NFTBooks to take advantage of reuse in reading. This could make the coverage of NFTBooks better than the original book. Head Office: Level 8, 25 Restwell Street, Bankstown, NSW, 2200, Australia. Telephone: +61 2 9709 5070

Üksuse NFTBooks (NFTBS) allikas

Ametlik veebisait

NFTBooks hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFTBooks (NFTBS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFTBooks (NFTBS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFTBooks nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NFTBooks hinna ennustust kohe!

NFTBS kohalike valuutade suhtes

NFTBooks (NFTBS) tokenoomika

NFTBooks (NFTBS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTBS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFTBooks (NFTBS) kohta

Kui palju on NFTBooks (NFTBS) tänapäeval väärt?
Reaalajas NFTBS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NFTBS/USD hind?
Praegune hind NFTBS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NFTBooks turukapitalisatsioon?
NFTBS turukapitalisatsioon on $ 24.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NFTBS ringlev varu?
NFTBS ringlev varu on 53.34T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTBS (ATH) hind?
NFTBS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NFTBS madalaim (ATL) hind?
NFTBS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NFTBS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NFTBS kauplemismaht on -- USD.
Kas NFTBS sel aastal kõrgemale ka suundub?
NFTBS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFTBS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.