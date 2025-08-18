Mis on NFT Stars (NFTS)

Unchain your art with the multi-chain NFT marketplace!

Üksuse NFT Stars (NFTS) allikas Ametlik veebisait

NFT Stars hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFT Stars (NFTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFT Stars (NFTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFT Stars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NFTS kohalike valuutade suhtes

NFT Stars (NFTS) tokenoomika

NFT Stars (NFTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFT Stars (NFTS) kohta Kui palju on NFT Stars (NFTS) tänapäeval väärt? Reaalajas NFTS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NFTS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NFTS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NFT Stars turukapitalisatsioon? NFTS turukapitalisatsioon on $ 718.59 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NFTS ringlev varu? NFTS ringlev varu on 1.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTS (ATH) hind? NFTS saavutab ATH hinna summas 3.09 USD . Mis oli kõigi aegade NFTS madalaim (ATL) hind? NFTS nägi ATL hinda summas 0.0 USD . Milline on NFTS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NFTS kauplemismaht on -- USD . Kas NFTS sel aastal kõrgemale ka suundub? NFTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFTS hinna ennustust

