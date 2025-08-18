Mis on NFT Champions (CHAMP)

Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region. Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability. You’ll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It’s up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours.

Üksuse NFT Champions (CHAMP) allikas Ametlik veebisait

Milline on NFT Champions turukapitalisatsioon? CHAMP turukapitalisatsioon on $ 85.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHAMP ringlev varu? CHAMP ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHAMP (ATH) hind? CHAMP saavutab ATH hinna summas 1.095 USD . Mis oli kõigi aegade CHAMP madalaim (ATL) hind? CHAMP nägi ATL hinda summas 0 USD .

