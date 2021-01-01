NFT Art Finance (NFTART) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NFT Art Finance (NFTART) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NFT Art Finance (NFTART) teave NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public. Ametlik veebisait: https://www.nft-art.finance/ Ostke NFTART kohe!

NFT Art Finance (NFTART) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NFT Art Finance (NFTART) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 239.83K $ 239.83K $ 239.83K Koguvaru: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Ringlev varu: $ 24,930.01T $ 24,930.01T $ 24,930.01T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 962.03K $ 962.03K $ 962.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave NFT Art Finance (NFTART) hinna kohta

NFT Art Finance (NFTART) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NFT Art Finance (NFTART) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFTART tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFTART tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFTART tokeni tokenoomikat, avastage NFTART tokeni reaalajas hinda!

NFTART – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFTART võiks suunduda? Meie NFTART hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NFTART tokeni hinna ennustust kohe!

