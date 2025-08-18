NFT Art Finance hind (NFTART)
NFT Art Finance (NFTART) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NFTART kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NFTARTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on NFTART muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -3.73% 24 tunni vältel +8.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NFT Art Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 281.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NFTART ringlev varu on 24,930.01T, mille koguvaru on 1.0e+17. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.13M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse NFT Art Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NFT Art Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NFT Art Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NFT Art Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.73%
|30 päeva
|$ 0
|+6.42%
|60 päeva
|$ 0
|+14.70%
|90 päeva
|$ 0
|--
NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public.
NFT Art Finance (NFTART) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTART tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.