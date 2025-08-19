Mis on NFsTay (STAY)

property management experience in the UK, NFsTay is a unique platform that integrates the realms of short-term accommodation rentals with blockchain technology. The platform offers an innovative approach to managing short-term rental properties by leveraging NFT memberships and STAY tokens. NFsTay's core offering is its NFT, which represents a membership, providing exclusive benefits and privileges to its members. By purchasing an NFT, travellers gain access to a premium travellers club, allowing them to participate in the token economy. This membership not only offers a sense of community but also provides tangible rewards that can be utilized within the NFsTay ecosystem. The STAY token serves as the digital currency within the NFsTay platform, offering a convenient and secure payment method for booking accommodations. If you don't intend to use your tokens for travel, you can sell them using the Decentralized Exchange: PancakeSwap, converting them into cash. NFsTay aims to create a seamless and rewarding experience for travellers while leveraging the power of blockchain and cryptocurrency. By integrating NFT memberships and STAY tokens into its platform, NFsTay offers an innovative solution that benefits both its members and property owners, reinforcing its commitment to revolutionizing the short-term accommodation rental industry.

Üksuse NFsTay (STAY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFsTay (STAY) kohta Kui palju on NFsTay (STAY) tänapäeval väärt? Reaalajas STAY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STAY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STAY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NFsTay turukapitalisatsioon? STAY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STAY ringlev varu? STAY ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAY (ATH) hind? STAY saavutab ATH hinna summas 0.121924 USD . Mis oli kõigi aegade STAY madalaim (ATL) hind? STAY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on STAY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STAY kauplemismaht on $ 35.83 USD . Kas STAY sel aastal kõrgemale ka suundub? STAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAY hinna ennustust

