NFsTay (STAY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul STAY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. STAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.121924 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on STAY muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NFsTay praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 35.83 24 tunnise kauplemismahuga. STAY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10774788.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.64K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse NFsTay ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NFsTay ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NFsTay ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NFsTay ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.11%
|30 päeva
|$ 0
|+58.31%
|60 päeva
|$ 0
|+94.95%
|90 päeva
|$ 0
|--
property management experience in the UK, NFsTay is a unique platform that integrates the realms of short-term accommodation rentals with blockchain technology. The platform offers an innovative approach to managing short-term rental properties by leveraging NFT memberships and STAY tokens. NFsTay's core offering is its NFT, which represents a membership, providing exclusive benefits and privileges to its members. By purchasing an NFT, travellers gain access to a premium travellers club, allowing them to participate in the token economy. This membership not only offers a sense of community but also provides tangible rewards that can be utilized within the NFsTay ecosystem. The STAY token serves as the digital currency within the NFsTay platform, offering a convenient and secure payment method for booking accommodations. If you don't intend to use your tokens for travel, you can sell them using the Decentralized Exchange: PancakeSwap, converting them into cash. NFsTay aims to create a seamless and rewarding experience for travellers while leveraging the power of blockchain and cryptocurrency. By integrating NFT memberships and STAY tokens into its platform, NFsTay offers an innovative solution that benefits both its members and property owners, reinforcing its commitment to revolutionizing the short-term accommodation rental industry.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.