Mis on NFMart (NFM)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NFMart (NFM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

NFMart hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFMart (NFM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFMart (NFM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFMart nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NFMart hinna ennustust kohe!

NFM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NFMart (NFM) tokenoomika

NFMart (NFM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFMart (NFM) kohta Kui palju on NFMart (NFM) tänapäeval väärt? Reaalajas NFM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NFM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NFM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NFMart turukapitalisatsioon? NFM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NFM ringlev varu? NFM ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFM (ATH) hind? NFM saavutab ATH hinna summas 0.00573364 USD . Mis oli kõigi aegade NFM madalaim (ATL) hind? NFM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NFM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NFM kauplemismaht on $ 21.19K USD . Kas NFM sel aastal kõrgemale ka suundub? NFM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFM hinna ennustust

NFMart (NFM) Olulised valdkonna uudised