NEZHA (NEZHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NEZHA (NEZHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NEZHA (NEZHA) teave As NEZHA hits North American theaters in two days, we're bringing its fearless spirit to BSC—the perfect place for innovation and growth. Ametlik veebisait: https://nezhabsc.xyz Valge raamat: https://nezhabsc.xyz Ostke NEZHA kohe!

NEZHA (NEZHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NEZHA (NEZHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 65.12K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00244461 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave NEZHA (NEZHA) hinna kohta

NEZHA (NEZHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NEZHA (NEZHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEZHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEZHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEZHA tokeni tokenoomikat, avastage NEZHA tokeni reaalajas hinda!

NEZHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEZHA võiks suunduda? Meie NEZHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEZHA tokeni hinna ennustust kohe!

