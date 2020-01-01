Nexus Mutual (NXM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nexus Mutual (NXM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nexus Mutual (NXM) teave Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against "unintended uses" of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. Ametlik veebisait: https://nexusmutual.io/

Nexus Mutual (NXM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nexus Mutual (NXM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 218.19M $ 218.19M $ 218.19M Koguvaru: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Ringlev varu: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 218.19M $ 218.19M $ 218.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 185.97 $ 185.97 $ 185.97 Kõigi aegade madalaim: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 Praegune hind: $ 96.78 $ 96.78 $ 96.78 Lisateave Nexus Mutual (NXM) hinna kohta

Nexus Mutual (NXM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nexus Mutual (NXM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NXM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NXM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NXM tokeni tokenoomikat, avastage NXM tokeni reaalajas hinda!

