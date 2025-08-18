Rohkem infot NXM

Nexus Mutual (NXM) reaalajas hinnagraafik
Nexus Mutual (NXM) hinna teave (USD)

Nexus Mutual (NXM) reaalajas hind on $98.46. Viimase 24 tunni jooksul NXM kaubeldud madalaim $ 98.72 ja kõrgeim $ 104.38 näitab aktiivset turu volatiivsust. NXMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 185.97 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 6.96.

Lüliajalise tootluse osas on NXM muutunud -1.51% viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel +0.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nexus Mutual (NXM) – turuteave

Nexus Mutual praegune turukapitalisatsioon on $ 223.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NXM ringlev varu on 2.26M, mille koguvaru on 2264341.0385545. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 223.55M.

Nexus Mutual (NXM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nexus Mutual ja USD hinnamuutus $ -1.86011085609338.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nexus Mutual ja USD hinnamuutus $ +24.5256475500.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nexus Mutual ja USD hinnamuutus $ +66.5549034480.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nexus Mutual ja USD hinnamuutus $ +39.214829154932644.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1.86011085609338-1.85%
30 päeva$ +24.5256475500+24.91%
60 päeva$ +66.5549034480+67.60%
90 päeva$ +39.214829154932644+66.19%

Mis on Nexus Mutual (NXM)

Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code.  The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. 

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Nexus Mutual hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nexus Mutual (NXM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nexus Mutual (NXM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nexus Mutual nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nexus Mutual hinna ennustust kohe!

NXM kohalike valuutade suhtes

Nexus Mutual (NXM) tokenoomika

Nexus Mutual (NXM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NXM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nexus Mutual (NXM) kohta

Kui palju on Nexus Mutual (NXM) tänapäeval väärt?
Reaalajas NXM hind USD on 98.46 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NXM/USD hind?
Praegune hind NXM/USD on $ 98.46. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nexus Mutual turukapitalisatsioon?
NXM turukapitalisatsioon on $ 223.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NXM ringlev varu?
NXM ringlev varu on 2.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NXM (ATH) hind?
NXM saavutab ATH hinna summas 185.97 USD.
Mis oli kõigi aegade NXM madalaim (ATL) hind?
NXM nägi ATL hinda summas 6.96 USD.
Milline on NXM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NXM kauplemismaht on -- USD.
Kas NXM sel aastal kõrgemale ka suundub?
NXM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NXM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.