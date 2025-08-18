Mis on Nexus Mutual (NXM)

Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nexus Mutual (NXM) kohta Kui palju on Nexus Mutual (NXM) tänapäeval väärt? Reaalajas NXM hind USD on 98.46 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NXM/USD hind? $ 98.46 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NXM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nexus Mutual turukapitalisatsioon? NXM turukapitalisatsioon on $ 223.58M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NXM ringlev varu? NXM ringlev varu on 2.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NXM (ATH) hind? NXM saavutab ATH hinna summas 185.97 USD . Mis oli kõigi aegade NXM madalaim (ATL) hind? NXM nägi ATL hinda summas 6.96 USD . Milline on NXM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NXM kauplemismaht on -- USD . Kas NXM sel aastal kõrgemale ka suundub? NXM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NXM hinna ennustust

