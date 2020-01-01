Nexus Erebus (NXR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nexus Erebus (NXR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nexus Erebus (NXR) teave Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image. Ametlik veebisait: https://www.nexus-ereb.us/ Ostke NXR kohe!

Nexus Erebus (NXR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nexus Erebus (NXR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 50.45K $ 50.45K $ 50.45K Koguvaru: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Ringlev varu: $ 974.72M $ 974.72M $ 974.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.75K $ 51.75K $ 51.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00354246 $ 0.00354246 $ 0.00354246 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Nexus Erebus (NXR) hinna kohta

Nexus Erebus (NXR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nexus Erebus (NXR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NXR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NXR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NXR tokeni tokenoomikat, avastage NXR tokeni reaalajas hinda!

NXR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NXR võiks suunduda? Meie NXR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NXR tokeni hinna ennustust kohe!

