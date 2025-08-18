Rohkem infot NXR

Nexus Erebus logo

Nexus Erebus hind (NXR)

Loendis mitteolevad

1 NXR/USD reaalajas hind:

--
----
-15.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Nexus Erebus (NXR) reaalajas hinnagraafik
Nexus Erebus (NXR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00354246
$ 0.00354246$ 0.00354246

$ 0
$ 0$ 0

-0.82%

-15.37%

-27.99%

-27.99%

Nexus Erebus (NXR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NXR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NXRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00354246 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NXR muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -15.37% 24 tunni vältel -27.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nexus Erebus (NXR) – turuteave

$ 45.64K
$ 45.64K$ 45.64K

--
----

$ 46.81K
$ 46.81K$ 46.81K

974.72M
974.72M 974.72M

999,715,984.355568
999,715,984.355568 999,715,984.355568

Nexus Erebus praegune turukapitalisatsioon on $ 45.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NXR ringlev varu on 974.72M, mille koguvaru on 999715984.355568. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.81K.

Nexus Erebus (NXR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nexus Erebus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nexus Erebus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nexus Erebus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nexus Erebus ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-15.37%
30 päeva$ 0+22.46%
60 päeva$ 0+59.88%
90 päeva$ 0--

Mis on Nexus Erebus (NXR)

Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image.

Üksuse Nexus Erebus (NXR) allikas

Ametlik veebisait

Nexus Erebus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nexus Erebus (NXR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nexus Erebus (NXR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nexus Erebus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nexus Erebus hinna ennustust kohe!

NXR kohalike valuutade suhtes

Nexus Erebus (NXR) tokenoomika

Nexus Erebus (NXR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NXR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nexus Erebus (NXR) kohta

Kui palju on Nexus Erebus (NXR) tänapäeval väärt?
Reaalajas NXR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NXR/USD hind?
Praegune hind NXR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nexus Erebus turukapitalisatsioon?
NXR turukapitalisatsioon on $ 45.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NXR ringlev varu?
NXR ringlev varu on 974.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NXR (ATH) hind?
NXR saavutab ATH hinna summas 0.00354246 USD.
Mis oli kõigi aegade NXR madalaim (ATL) hind?
NXR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NXR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NXR kauplemismaht on -- USD.
Kas NXR sel aastal kõrgemale ka suundub?
NXR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NXR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.