NextPlace hind (SN48)

Loendis mitteolevad

1 SN48/USD reaalajas hind:

$2.99
$2.99
-3.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NextPlace (SN48) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:50:30 (UTC+8)

NextPlace (SN48) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.97
$ 2.97
24 h madal
$ 3.2
$ 3.2
24 h kõrge

$ 2.97
$ 2.97

$ 3.2
$ 3.2

$ 3.63
$ 3.63

$ 0.983289
$ 0.983289

-0.99%

-3.45%

-4.13%

-4.13%

NextPlace (SN48) reaalajas hind on $2.99. Viimase 24 tunni jooksul SN48 kaubeldud madalaim $ 2.97 ja kõrgeim $ 3.2 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN48kõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.63 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.983289.

Lüliajalise tootluse osas on SN48 muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -3.45% 24 tunni vältel -4.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NextPlace (SN48) – turuteave

$ 6.23M
$ 6.23M

--
--

$ 6.23M
$ 6.23M

2.07M
2.07M

2,073,972.029803871
2,073,972.029803871

NextPlace praegune turukapitalisatsioon on $ 6.23M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN48 ringlev varu on 2.07M, mille koguvaru on 2073972.029803871. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.23M.

NextPlace (SN48) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NextPlace ja USD hinnamuutus $ -0.106897127721756.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NextPlace ja USD hinnamuutus $ +0.0337257050.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NextPlace ja USD hinnamuutus $ +3.6306675990.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NextPlace ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.106897127721756-3.45%
30 päeva$ +0.0337257050+1.13%
60 päeva$ +3.6306675990+121.43%
90 päeva$ 0--

Mis on NextPlace (SN48)

Üksuse NextPlace (SN48) allikas

Ametlik veebisait

NextPlace hinna ennustus (USD)

Kui palju on NextPlace (SN48) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NextPlace (SN48) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NextPlace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NextPlace hinna ennustust kohe!

SN48 kohalike valuutade suhtes

NextPlace (SN48) tokenoomika

NextPlace (SN48) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN48 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NextPlace (SN48) kohta

Kui palju on NextPlace (SN48) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN48 hind USD on 2.99 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN48/USD hind?
Praegune hind SN48/USD on $ 2.99. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NextPlace turukapitalisatsioon?
SN48 turukapitalisatsioon on $ 6.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN48 ringlev varu?
SN48 ringlev varu on 2.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN48 (ATH) hind?
SN48 saavutab ATH hinna summas 3.63 USD.
Mis oli kõigi aegade SN48 madalaim (ATL) hind?
SN48 nägi ATL hinda summas 0.983289 USD.
Milline on SN48 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN48 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN48 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN48 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN48 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:50:30 (UTC+8)

