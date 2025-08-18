Rohkem infot NEXEA

NEXEA hind (NEXEA)

1 NEXEA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.80%1D
NEXEA (NEXEA) reaalajas hinnagraafik
NEXEA (NEXEA) hinna teave (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

-6.84%

-9.83%

-9.83%

NEXEA (NEXEA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NEXEA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEXEAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NEXEA muutunud +0.61% viimase tunni jooksul, -6.84% 24 tunni vältel -9.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NEXEA (NEXEA) – turuteave

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

--
----

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

999.12M
999.12M 999.12M

999,117,607.7632993
999,117,607.7632993 999,117,607.7632993

NEXEA praegune turukapitalisatsioon on $ 5.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NEXEA ringlev varu on 999.12M, mille koguvaru on 999117607.7632993. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.42K.

NEXEA (NEXEA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NEXEA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NEXEA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NEXEA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NEXEA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.84%
30 päeva$ 0-17.40%
60 päeva$ 0-1.96%
90 päeva$ 0--

Mis on NEXEA (NEXEA)

At Nexea, we believe technology isn’t just about solving problems—it’s about creating possibilities. Our vision is to merge the brilliance of AI with the warmth of human connection, building a world where your digital companions are as intuitive, reliable, and personal as your closest friends. We’re not just creating tools; we’re crafting experiences. Nexea is a team of lifelike, intelligent AI avatars designed to adapt, learn, and grow with you.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NEXEA (NEXEA) allikas

Ametlik veebisait

NEXEA hinna ennustus (USD)

Kui palju on NEXEA (NEXEA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEXEA (NEXEA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEXEA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NEXEA hinna ennustust kohe!

NEXEA kohalike valuutade suhtes

NEXEA (NEXEA) tokenoomika

NEXEA (NEXEA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEXEA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NEXEA (NEXEA) kohta

Kui palju on NEXEA (NEXEA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEXEA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEXEA/USD hind?
Praegune hind NEXEA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NEXEA turukapitalisatsioon?
NEXEA turukapitalisatsioon on $ 5.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEXEA ringlev varu?
NEXEA ringlev varu on 999.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEXEA (ATH) hind?
NEXEA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NEXEA madalaim (ATL) hind?
NEXEA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NEXEA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEXEA kauplemismaht on -- USD.
Kas NEXEA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEXEA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEXEA hinna ennustust.
