Nexara (NXR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nexara (NXR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Nexara (NXR) teave NEXARA is an autonomous AI Agent developed by KanzzAI, designed to guide and inspire communities through continuous learning and adaptation. Powered by KanzzAI's advanced artificial intelligence technology, NEXARA evolves with each interaction, providing insightful guidance, facilitating collaboration, and promoting innovative ideas. The platform supports community growth by enabling users to actively participate in shaping the AI's narrative and the broader ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.nexaraeth.xyz/ Valge raamat: https://docs.kanzzai.com/ai-agents/nexara

Nexara (NXR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nexara (NXR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.24K $ 19.24K $ 19.24K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.24K $ 19.24K $ 19.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Nexara (NXR) hinna kohta

Nexara (NXR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nexara (NXR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NXR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NXR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NXR tokeni tokenoomikat, avastage NXR tokeni reaalajas hinda!

NXR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NXR võiks suunduda? Meie NXR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

