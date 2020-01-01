New Truth Terminal (LORIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi New Truth Terminal (LORIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

New Truth Terminal (LORIA) teave $Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction. $Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs. This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin. Ametlik veebisait: https://iamloria.fun/ Ostke LORIA kohe!

New Truth Terminal (LORIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage New Truth Terminal (LORIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.52K $ 42.52K $ 42.52K Koguvaru: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M Ringlev varu: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.52K $ 42.52K $ 42.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave New Truth Terminal (LORIA) hinna kohta

New Truth Terminal (LORIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud New Truth Terminal (LORIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LORIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LORIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LORIA tokeni tokenoomikat, avastage LORIA tokeni reaalajas hinda!

LORIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LORIA võiks suunduda? Meie LORIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LORIA tokeni hinna ennustust kohe!

