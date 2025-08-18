Mis on New Order (NEWO)

New Order was created with a goal to build a self-governing incubator positioned to assist DeFi innovation, through promoting new asset classes, chain independence and machine learning. Our community includes some of the most accomplished and respected DeFi and Web3 professionals and projects. We believe that the immense opportunities of decentralized finance can only be rendered through embracing collaboration, non-segregation and multi-chain at its base. Web3, as compared to the legacy internet of the present, is best utilized through collaboration and communal contribution as opposed to the oligopolistic domination witnessed today. This vision has yet to be widely developed in the blockchain space, and thus is largely bottlenecked by the lack of interoperability, and this is exactly why we are introducing New Order. New Order is an Ecosystem DAO that is built to operate as a launchpad for the most innovative Web3 financial products, tools and applications that contribute to the vision of creating a fully composable financial ecosystem embracing multi-chain DeFi at its core. The DAO will support early stage projects aligned with its vision of being chain-agnostic, focused on a plethora of innovative new-age asset classes including data-driven tokens, NFT's and more. The primary goal is to create an ecosystem that is not bottlenecked by limiting interoperability and allow liquidity to freely enter markets and foster growth in the biggest financial ecosystem in DeFi.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse New Order (NEWO) allikas Ametlik veebisait

New Order hinna ennustus (USD)

Kui palju on New Order (NEWO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie New Order (NEWO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida New Order nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake New Order hinna ennustust kohe!

NEWO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

New Order (NEWO) tokenoomika

New Order (NEWO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEWO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse New Order (NEWO) kohta Kui palju on New Order (NEWO) tänapäeval väärt? Reaalajas NEWO hind USD on 0.00152485 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NEWO/USD hind? $ 0.00152485 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NEWO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on New Order turukapitalisatsioon? NEWO turukapitalisatsioon on $ 258.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NEWO ringlev varu? NEWO ringlev varu on 169.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEWO (ATH) hind? NEWO saavutab ATH hinna summas 1.17 USD . Mis oli kõigi aegade NEWO madalaim (ATL) hind? NEWO nägi ATL hinda summas 0.00138884 USD . Milline on NEWO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEWO kauplemismaht on -- USD . Kas NEWO sel aastal kõrgemale ka suundub? NEWO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEWO hinna ennustust

New Order (NEWO) Olulised valdkonna uudised