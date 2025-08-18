Mis on New Doge (GNOCCHI)

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

New Doge hinna ennustus (USD)

Kui palju on New Doge (GNOCCHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie New Doge (GNOCCHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida New Doge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

GNOCCHI kohalike valuutade suhtes

New Doge (GNOCCHI) tokenoomika

New Doge (GNOCCHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GNOCCHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milline on praegune GNOCCHI/USD hind? $ 0 . Milline on New Doge turukapitalisatsioon? GNOCCHI turukapitalisatsioon on $ 60.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on GNOCCHI ringlev varu? GNOCCHI ringlev varu on 999.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GNOCCHI (ATH) hind? GNOCCHI saavutab ATH hinna summas 0.00157926 USD . Mis oli kõigi aegade GNOCCHI madalaim (ATL) hind? GNOCCHI nägi ATL hinda summas 0 USD .

