Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain.
Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives.
Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.
New Born Rhino (LAKKHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
New Born Rhino (LAKKHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate LAKKHI tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
LAKKHI tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate LAKKHI tokeni tokenoomikat, avastage LAKKHI tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.