New Born Rhino (LAKKHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi New Born Rhino (LAKKHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

New Born Rhino (LAKKHI) teave Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation. Ametlik veebisait: https://lakkhisol.com/ Ostke LAKKHI kohe!

New Born Rhino (LAKKHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage New Born Rhino (LAKKHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 135.48K $ 135.48K $ 135.48K Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 135.48K $ 135.48K $ 135.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0016444 $ 0.0016444 $ 0.0016444 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013548 $ 0.00013548 $ 0.00013548 Lisateave New Born Rhino (LAKKHI) hinna kohta

New Born Rhino (LAKKHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud New Born Rhino (LAKKHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAKKHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAKKHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAKKHI tokeni tokenoomikat, avastage LAKKHI tokeni reaalajas hinda!

LAKKHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAKKHI võiks suunduda? Meie LAKKHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAKKHI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!