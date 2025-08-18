Mis on New Born Rhino (LAKKHI)

Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse New Born Rhino (LAKKHI) kohta Kui palju on New Born Rhino (LAKKHI) tänapäeval väärt? Reaalajas LAKKHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LAKKHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LAKKHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on New Born Rhino turukapitalisatsioon? LAKKHI turukapitalisatsioon on $ 137.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LAKKHI ringlev varu? LAKKHI ringlev varu on 999.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAKKHI (ATH) hind? LAKKHI saavutab ATH hinna summas 0.0016444 USD . Mis oli kõigi aegade LAKKHI madalaim (ATL) hind? LAKKHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LAKKHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LAKKHI kauplemismaht on -- USD . Kas LAKKHI sel aastal kõrgemale ka suundub? LAKKHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAKKHI hinna ennustust

