New Born Haggis Pygmy Hippo hind (HAGGIS)
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HAGGIS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAGGISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00715708 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on HAGGIS muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -6.42% 24 tunni vältel +0.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
New Born Haggis Pygmy Hippo praegune turukapitalisatsioon on $ 39.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HAGGIS ringlev varu on 999.66M, mille koguvaru on 999657957.604451. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.44K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse New Born Haggis Pygmy Hippo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse New Born Haggis Pygmy Hippo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse New Born Haggis Pygmy Hippo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse New Born Haggis Pygmy Hippo ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.42%
|30 päeva
|$ 0
|-35.03%
|60 päeva
|$ 0
|-29.78%
|90 päeva
|$ 0
|--
"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAGGIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
