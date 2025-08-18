Mis on New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

New Born Haggis Pygmy Hippo hinna ennustus (USD)

Kui palju on New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida New Born Haggis Pygmy Hippo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) tokenoomika

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAGGIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) kohta Kui palju on New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) tänapäeval väärt? Reaalajas HAGGIS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HAGGIS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HAGGIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on New Born Haggis Pygmy Hippo turukapitalisatsioon? HAGGIS turukapitalisatsioon on $ 39.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HAGGIS ringlev varu? HAGGIS ringlev varu on 999.66M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAGGIS (ATH) hind? HAGGIS saavutab ATH hinna summas 0.00715708 USD . Mis oli kõigi aegade HAGGIS madalaim (ATL) hind? HAGGIS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HAGGIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HAGGIS kauplemismaht on -- USD . Kas HAGGIS sel aastal kõrgemale ka suundub? HAGGIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAGGIS hinna ennustust

