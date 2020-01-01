New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) teave The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders. Ametlik veebisait: https://kirbyelephant.com/ Ostke KIRBY kohe!

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.52K $ 37.52K $ 37.52K Koguvaru: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Ringlev varu: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.52K $ 37.52K $ 37.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01773507 $ 0.01773507 $ 0.01773507 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) hinna kohta

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIRBY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIRBY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIRBY tokeni tokenoomikat, avastage KIRBY tokeni reaalajas hinda!

KIRBY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KIRBY võiks suunduda? Meie KIRBY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KIRBY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!