Remus ($REMUS) is a token project inspired by the revival of the dire wolf, a species believed to be extinct for over 10,000 years. The project blends storytelling, conservation themes, and community engagement to promote awareness around wildlife restoration and scientific breakthroughs in genetics. Positioned at the intersection of science fiction and cutting-edge biology, Remus aims to spark discussion around the potential for bringing back endangered or extinct species through advanced technology. The $REMUS token supports a digital ecosystem centered on this narrative, inviting holders to become part of a community exploring the future of conservation, restoration, and ecological imagination.
New Ancient DNA (REMUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
New Ancient DNA (REMUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate REMUS tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
REMUS tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate REMUS tokeni tokenoomikat, avastage REMUS tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.