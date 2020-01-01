New Ancient DNA (REMUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi New Ancient DNA (REMUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

New Ancient DNA (REMUS) teave Remus ($REMUS) is a token project inspired by the revival of the dire wolf, a species believed to be extinct for over 10,000 years. The project blends storytelling, conservation themes, and community engagement to promote awareness around wildlife restoration and scientific breakthroughs in genetics. Positioned at the intersection of science fiction and cutting-edge biology, Remus aims to spark discussion around the potential for bringing back endangered or extinct species through advanced technology. The $REMUS token supports a digital ecosystem centered on this narrative, inviting holders to become part of a community exploring the future of conservation, restoration, and ecological imagination. Ametlik veebisait: https://www.remuscto.vip/ Ostke REMUS kohe!

New Ancient DNA (REMUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage New Ancient DNA (REMUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 93.00K $ 93.00K $ 93.00K Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 93.00K $ 93.00K $ 93.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave New Ancient DNA (REMUS) hinna kohta

New Ancient DNA (REMUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud New Ancient DNA (REMUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REMUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REMUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REMUS tokeni tokenoomikat, avastage REMUS tokeni reaalajas hinda!

REMUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REMUS võiks suunduda? Meie REMUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REMUS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!