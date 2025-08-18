Mis on New Ancient DNA (REMUS)

Remus ($REMUS) is a token project inspired by the revival of the dire wolf, a species believed to be extinct for over 10,000 years. The project blends storytelling, conservation themes, and community engagement to promote awareness around wildlife restoration and scientific breakthroughs in genetics. Positioned at the intersection of science fiction and cutting-edge biology, Remus aims to spark discussion around the potential for bringing back endangered or extinct species through advanced technology. The $REMUS token supports a digital ecosystem centered on this narrative, inviting holders to become part of a community exploring the future of conservation, restoration, and ecological imagination.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse New Ancient DNA (REMUS) kohta Kui palju on New Ancient DNA (REMUS) tänapäeval väärt? Reaalajas REMUS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REMUS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REMUS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on New Ancient DNA turukapitalisatsioon? REMUS turukapitalisatsioon on $ 50.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REMUS ringlev varu? REMUS ringlev varu on 420.69T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REMUS (ATH) hind? REMUS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade REMUS madalaim (ATL) hind? REMUS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on REMUS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REMUS kauplemismaht on -- USD . Kas REMUS sel aastal kõrgemale ka suundub? REMUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REMUS hinna ennustust

