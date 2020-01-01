Neva (NEVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neva (NEVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neva (NEVA) teave Neva is an EVM-equivalent ZK-application network that provides scalability and security through Celestia DA and Polygon zkEVM, transforming GameFi and streamlining DeFi. Ametlik veebisait: https://neva.network Valge raamat: https://docs.neva.network/ Ostke NEVA kohe!

Neva (NEVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neva (NEVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.64K $ 28.64K $ 28.64K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 62.79M $ 62.79M $ 62.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 45.61K $ 45.61K $ 45.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0405523 $ 0.0405523 $ 0.0405523 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00020102 $ 0.00020102 $ 0.00020102 Praegune hind: $ 0.00045608 $ 0.00045608 $ 0.00045608 Lisateave Neva (NEVA) hinna kohta

Neva (NEVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neva (NEVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEVA tokeni tokenoomikat, avastage NEVA tokeni reaalajas hinda!

NEVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEVA võiks suunduda? Meie NEVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEVA tokeni hinna ennustust kohe!

