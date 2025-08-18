Mis on Neva (NEVA)

Neva is an EVM-equivalent ZK-application network that provides scalability and security through Celestia DA and Polygon zkEVM, transforming GameFi and streamlining DeFi.

Üksuse Neva (NEVA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Neva (NEVA) tokenoomika

Neva (NEVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neva (NEVA) kohta Kui palju on Neva (NEVA) tänapäeval väärt? Reaalajas NEVA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NEVA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NEVA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Neva turukapitalisatsioon? NEVA turukapitalisatsioon on $ 49.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NEVA ringlev varu? NEVA ringlev varu on 62.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEVA (ATH) hind? NEVA saavutab ATH hinna summas 0.0405523 USD . Mis oli kõigi aegade NEVA madalaim (ATL) hind? NEVA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NEVA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEVA kauplemismaht on -- USD . Kas NEVA sel aastal kõrgemale ka suundub? NEVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEVA hinna ennustust

