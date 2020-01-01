Neutrino Index Token (XTN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neutrino Index Token (XTN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neutrino Index Token (XTN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neutrino Index Token (XTN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.24M Koguvaru: $ 101.02M Ringlev varu: $ 101.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.52 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00802108 Praegune hind: $ 0.03208917

Neutrino Index Token (XTN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neutrino Index Token (XTN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XTN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XTN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XTN tokeni tokenoomikat, avastage XTN tokeni reaalajas hinda!

XTN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XTN võiks suunduda? Meie XTN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XTN tokeni hinna ennustust kohe!

