Neutrino Index Token hind (XTN)

1 XTN/USD reaalajas hind:

$0.02966337
+0.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Neutrino Index Token (XTN) reaalajas hinnagraafik
Neutrino Index Token (XTN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02926436
24 h madal
$ 0.03180024
24 h kõrge

$ 0.02926436
$ 0.03180024
$ 2.52
$ 0.00802108
+1.36%

+0.36%

-8.32%

-8.32%

Neutrino Index Token (XTN) reaalajas hind on $0.02966337. Viimase 24 tunni jooksul XTN kaubeldud madalaim $ 0.02926436 ja kõrgeim $ 0.03180024 näitab aktiivset turu volatiivsust. XTNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.52 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00802108.

Lüliajalise tootluse osas on XTN muutunud +1.36% viimase tunni jooksul, +0.36% 24 tunni vältel -8.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Neutrino Index Token (XTN) – turuteave

$ 3.00M
--
$ 3.00M
101.18M
101,188,363.97608
Neutrino Index Token praegune turukapitalisatsioon on $ 3.00M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XTN ringlev varu on 101.18M, mille koguvaru on 101188363.97608. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.00M.

Neutrino Index Token (XTN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Neutrino Index Token ja USD hinnamuutus $ +0.00010557.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Neutrino Index Token ja USD hinnamuutus $ -0.0029004101.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Neutrino Index Token ja USD hinnamuutus $ -0.0083426566.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Neutrino Index Token ja USD hinnamuutus $ +0.002300878943506004.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00010557+0.36%
30 päeva$ -0.0029004101-9.77%
60 päeva$ -0.0083426566-28.12%
90 päeva$ +0.002300878943506004+8.41%

Mis on Neutrino Index Token (XTN)

Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Neutrino Index Token (XTN) allikas

Ametlik veebisait

Neutrino Index Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neutrino Index Token (XTN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neutrino Index Token (XTN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neutrino Index Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Neutrino Index Token hinna ennustust kohe!

XTN kohalike valuutade suhtes

Neutrino Index Token (XTN) tokenoomika

Neutrino Index Token (XTN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XTN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neutrino Index Token (XTN) kohta

Kui palju on Neutrino Index Token (XTN) tänapäeval väärt?
Reaalajas XTN hind USD on 0.02966337 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XTN/USD hind?
Praegune hind XTN/USD on $ 0.02966337. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Neutrino Index Token turukapitalisatsioon?
XTN turukapitalisatsioon on $ 3.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XTN ringlev varu?
XTN ringlev varu on 101.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XTN (ATH) hind?
XTN saavutab ATH hinna summas 2.52 USD.
Mis oli kõigi aegade XTN madalaim (ATL) hind?
XTN nägi ATL hinda summas 0.00802108 USD.
Milline on XTN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XTN kauplemismaht on -- USD.
Kas XTN sel aastal kõrgemale ka suundub?
XTN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XTN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.