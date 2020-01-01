Neutra Finance (NEU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neutra Finance (NEU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neutra Finance (NEU) teave Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters Ametlik veebisait: https://neutra.finance/ Valge raamat: https://docs.neutra.finance/english/ Ostke NEU kohe!

Neutra Finance (NEU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neutra Finance (NEU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 95.90K $ 95.90K $ 95.90K Koguvaru: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Ringlev varu: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 288.77K $ 288.77K $ 288.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.43 $ 3.43 $ 3.43 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01050565 $ 0.01050565 $ 0.01050565 Praegune hind: $ 0.04836976 $ 0.04836976 $ 0.04836976 Lisateave Neutra Finance (NEU) hinna kohta

Neutra Finance (NEU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neutra Finance (NEU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEU tokeni tokenoomikat, avastage NEU tokeni reaalajas hinda!

NEU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEU võiks suunduda? Meie NEU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEU tokeni hinna ennustust kohe!

