Mis on Neutra Finance (NEU)

Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters

NEU kohalike valuutade suhtes

Neutra Finance (NEU) tokenoomika

Neutra Finance (NEU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neutra Finance (NEU) kohta Kui palju on Neutra Finance (NEU) tänapäeval väärt? Reaalajas NEU hind USD on 0.04819403 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NEU/USD hind? $ 0.04819403 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NEU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Neutra Finance turukapitalisatsioon? NEU turukapitalisatsioon on $ 95.89K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NEU ringlev varu? NEU ringlev varu on 1.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEU (ATH) hind? NEU saavutab ATH hinna summas 3.43 USD . Mis oli kõigi aegade NEU madalaim (ATL) hind? NEU nägi ATL hinda summas 0.01050565 USD . Milline on NEU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEU kauplemismaht on -- USD . Kas NEU sel aastal kõrgemale ka suundub? NEU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEU hinna ennustust

