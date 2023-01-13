Neuroni AI (NEURONI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neuroni AI (NEURONI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neuroni AI (NEURONI) teave What is Neuroni AI Neuroni AI is an advanced artificial intelligence powered natural language processing model available. Neuroni AI is capable of understanding complex language, recognizing the context of conversations, and providing the most accurate responses What Makes Neuroni AI Unique? Neuroni is different because they provide unbiased information to theirusers. To do this, they have developed a system that does not simply respond with information drawn from a defined database. They use 3 date sources + an ETHIC checker that compares these information in real time in order to answer with an accuracy that is the most realistic. Moreover, even if Neuroni AI learns from its interactions, it collect absolutely NO user data History of Neuroni AI Neuroni AI was developed by Adam Saint-Leroix and his team of scientists since the beginning of the year 2021 and was launched on 13th January 2023. What’s Next for Ethereum Neuroni is focusing on concrete use cases in the near future and, beyond the messaging BOTs and the mobile application under development, plans to extend its integration into the metaverse What can Neuroni AI (NEURONI) be Used For? The use cases of NEURONI token will be multiple in the future, notably as a utility token in future application development and integration of Neuroni AI with partners. A buyback and burn system has also been put in place to use 50% of the advertising revenues to support the NEURONI price. Ametlik veebisait: https://neuroni.ai/ Valge raamat: https://docs.neuroni.ai/ Ostke NEURONI kohe!

Neuroni AI (NEURONI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neuroni AI (NEURONI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.15K $ 11.15K $ 11.15K Koguvaru: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M Ringlev varu: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.41K $ 34.41K $ 34.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00340312 $ 0.00340312 $ 0.00340312 Praegune hind: $ 0.00404815 $ 0.00404815 $ 0.00404815 Lisateave Neuroni AI (NEURONI) hinna kohta

Neuroni AI (NEURONI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neuroni AI (NEURONI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEURONI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEURONI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEURONI tokeni tokenoomikat, avastage NEURONI tokeni reaalajas hinda!

NEURONI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEURONI võiks suunduda? Meie NEURONI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEURONI tokeni hinna ennustust kohe!

