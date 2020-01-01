Neurobro (BRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neurobro (BRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neurobro (BRO) teave Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process. Ametlik veebisait: https://neurobro.ai/ Valge raamat: https://neurobro.gitbook.io/ Ostke BRO kohe!

Neurobro (BRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neurobro (BRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Koguvaru: $ 993.02M $ 993.02M $ 993.02M Ringlev varu: $ 798.69M $ 798.69M $ 798.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04497111 $ 0.04497111 $ 0.04497111 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00142521 $ 0.00142521 $ 0.00142521 Praegune hind: $ 0.00357802 $ 0.00357802 $ 0.00357802 Lisateave Neurobro (BRO) hinna kohta

Neurobro (BRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neurobro (BRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRO tokeni tokenoomikat, avastage BRO tokeni reaalajas hinda!

