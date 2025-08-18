Rohkem infot $VOX

Neuravox hind ($VOX)

Loendis mitteolevad

1 $VOX/USD reaalajas hind:

$0.00040054
$0.00040054
0.00%1D
USD
Neuravox ($VOX) reaalajas hinnagraafik
Neuravox ($VOX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0304075
$ 0.0304075

$ 0
$ 0

--

+0.05%

-1.98%

-1.98%

Neuravox ($VOX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $VOX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $VOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0304075 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $VOX muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -1.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Neuravox ($VOX) – turuteave

$ 40.05K
$ 40.05K

--
--

$ 40.05K
$ 40.05K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Neuravox praegune turukapitalisatsioon on $ 40.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $VOX ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.05K.

Neuravox ($VOX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Neuravox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Neuravox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Neuravox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Neuravox ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.05%
30 päeva$ 0+0.45%
60 päeva$ 0+11.32%
90 päeva$ 0--

Mis on Neuravox ($VOX)

NeuraVox Project Description Launched on January 23, 2025, NeuraVox ($VOX) is an AI-powered communication platform built on Ethereum, designed to enhance engagement in the crypto space. It provides customizable AI voice agents that help Web3 projects, traders, and influencers host automated AMAs, investor pitches, and community interactions on platforms like Telegram and X. NeuraVox addresses the need for consistent communication by offering 24/7 AI-driven engagement, ensuring projects can maintain a professional presence without relying on manual efforts. The AI agents are tailored to each project, delivering accurate, real-time responses to community inquiries. Key Features: AI Voice Agents: Fully customizable, available 24/7 to host AMAs and engage communities. Revenue-Sharing Model: Token holders earn rewards from platform revenues by staking $VOX. Tokenomics: The entire supply is allocated to liquidity, with a 5% team allocation and a 60-day vesting period. Security: Audited contracts, KYC-verified team, and liquidity locked for 365 days. Growth Strategy: Ongoing partnerships with key opinion leaders and continuous platform improvements. NeuraVox’s long-term vision is to become the leading AI-driven communication solution for Web3, expanding its capabilities to include voice recognition, multi-language support, and broader integrations across the crypto ecosystem.

Üksuse Neuravox ($VOX) allikas

Ametlik veebisait

Neuravox hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neuravox ($VOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neuravox ($VOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neuravox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Neuravox hinna ennustust kohe!

$VOX kohalike valuutade suhtes

Neuravox ($VOX) tokenoomika

Neuravox ($VOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $VOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neuravox ($VOX) kohta

Kui palju on Neuravox ($VOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas $VOX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $VOX/USD hind?
Praegune hind $VOX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Neuravox turukapitalisatsioon?
$VOX turukapitalisatsioon on $ 40.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $VOX ringlev varu?
$VOX ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $VOX (ATH) hind?
$VOX saavutab ATH hinna summas 0.0304075 USD.
Mis oli kõigi aegade $VOX madalaim (ATL) hind?
$VOX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $VOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $VOX kauplemismaht on -- USD.
Kas $VOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
$VOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $VOX hinna ennustust.
