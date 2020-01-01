Neurahub (NEURA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neurahub (NEURA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neurahub (NEURA) teave Pushing the boundaries of Generative AI, unlocking its potential for users and teams alike. Ametlik veebisait: https://neurahub.app Valge raamat: https://smallpdf.com/file#s=b37bb7d7-84b0-4941-81aa-8ad6f3426345

Neurahub (NEURA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neurahub (NEURA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 780.59K $ 780.59K $ 780.59K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 83.74M $ 83.74M $ 83.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 932.12K $ 932.12K $ 932.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05825 $ 0.05825 $ 0.05825 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00619104 $ 0.00619104 $ 0.00619104 Praegune hind: $ 0.00936891 $ 0.00936891 $ 0.00936891 Lisateave Neurahub (NEURA) hinna kohta

Neurahub (NEURA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neurahub (NEURA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEURA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEURA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEURA tokeni tokenoomikat, avastage NEURA tokeni reaalajas hinda!

NEURA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEURA võiks suunduda? Meie NEURA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEURA tokeni hinna ennustust kohe!

