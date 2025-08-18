Rohkem infot NEURA

Neurahub logo

Neurahub hind (NEURA)

Loendis mitteolevad

1 NEURA/USD reaalajas hind:

$0.00958107
-5.20%1D
mexc
USD
Neurahub (NEURA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:50:08 (UTC+8)

Neurahub (NEURA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00958107
24 h madal
$ 0.0102851
$ 0.0102851$ 0.0102851
24 h kõrge

$ 0.00958107
$ 0.0102851
$ 0.05825
$ 0.00619104
-0.94%

-5.41%

-11.73%

-11.73%

Neurahub (NEURA) reaalajas hind on $0.00957666. Viimase 24 tunni jooksul NEURA kaubeldud madalaim $ 0.00958107 ja kõrgeim $ 0.0102851 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEURAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05825 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00619104.

Lüliajalise tootluse osas on NEURA muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -5.41% 24 tunni vältel -11.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Neurahub (NEURA) – turuteave

$ 802.52K
--
$ 958.31K
83.74M
100,000,000.0
Neurahub praegune turukapitalisatsioon on $ 802.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NEURA ringlev varu on 83.74M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 958.31K.

Neurahub (NEURA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Neurahub ja USD hinnamuutus $ -0.000548221541293924.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Neurahub ja USD hinnamuutus $ -0.0028786434.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Neurahub ja USD hinnamuutus $ -0.0004720048.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Neurahub ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000548221541293924-5.41%
30 päeva$ -0.0028786434-30.05%
60 päeva$ -0.0004720048-4.92%
90 päeva$ 0--

Mis on Neurahub (NEURA)

Pushing the boundaries of Generative AI, unlocking its potential for users and teams alike.

Üksuse Neurahub (NEURA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Neurahub hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neurahub (NEURA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neurahub (NEURA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neurahub nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Neurahub hinna ennustust kohe!

NEURA kohalike valuutade suhtes

Neurahub (NEURA) tokenoomika

Neurahub (NEURA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEURA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neurahub (NEURA) kohta

Kui palju on Neurahub (NEURA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEURA hind USD on 0.00957666 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEURA/USD hind?
Praegune hind NEURA/USD on $ 0.00957666. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Neurahub turukapitalisatsioon?
NEURA turukapitalisatsioon on $ 802.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEURA ringlev varu?
NEURA ringlev varu on 83.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEURA (ATH) hind?
NEURA saavutab ATH hinna summas 0.05825 USD.
Mis oli kõigi aegade NEURA madalaim (ATL) hind?
NEURA nägi ATL hinda summas 0.00619104 USD.
Milline on NEURA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEURA kauplemismaht on -- USD.
Kas NEURA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEURA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEURA hinna ennustust.
