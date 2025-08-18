Rohkem infot NETT

NETT Hinnainfo

NETT Ametlik veebisait

NETT Tokenoomika

NETT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Netswap logo

Netswap hind (NETT)

Loendis mitteolevad

1 NETT/USD reaalajas hind:

$0.04225432
$0.04225432$0.04225432
+1.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Netswap (NETT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:01:00 (UTC+8)

Netswap (NETT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0414691
$ 0.0414691$ 0.0414691
24 h madal
$ 0.04251218
$ 0.04251218$ 0.04251218
24 h kõrge

$ 0.0414691
$ 0.0414691$ 0.0414691

$ 0.04251218
$ 0.04251218$ 0.04251218

$ 28.25
$ 28.25$ 28.25

$ 0.03319183
$ 0.03319183$ 0.03319183

-0.04%

+1.79%

-6.56%

-6.56%

Netswap (NETT) reaalajas hind on $0.04221362. Viimase 24 tunni jooksul NETT kaubeldud madalaim $ 0.0414691 ja kõrgeim $ 0.04251218 näitab aktiivset turu volatiivsust. NETTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.25 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03319183.

Lüliajalise tootluse osas on NETT muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +1.79% 24 tunni vältel -6.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Netswap (NETT) – turuteave

$ 464.18K
$ 464.18K$ 464.18K

--
----

$ 464.18K
$ 464.18K$ 464.18K

11.00M
11.00M 11.00M

10,999,414.45652918
10,999,414.45652918 10,999,414.45652918

Netswap praegune turukapitalisatsioon on $ 464.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NETT ringlev varu on 11.00M, mille koguvaru on 10999414.45652918. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 464.18K.

Netswap (NETT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Netswap ja USD hinnamuutus $ +0.0007408.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Netswap ja USD hinnamuutus $ -0.0033143052.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Netswap ja USD hinnamuutus $ -0.0055400015.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Netswap ja USD hinnamuutus $ -0.016361529851961696.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0007408+1.79%
30 päeva$ -0.0033143052-7.85%
60 päeva$ -0.0055400015-13.12%
90 päeva$ -0.016361529851961696-27.93%

Mis on Netswap (NETT)

Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Netswap (NETT) allikas

Ametlik veebisait

Netswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Netswap (NETT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Netswap (NETT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Netswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Netswap hinna ennustust kohe!

NETT kohalike valuutade suhtes

Netswap (NETT) tokenoomika

Netswap (NETT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NETT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Netswap (NETT) kohta

Kui palju on Netswap (NETT) tänapäeval väärt?
Reaalajas NETT hind USD on 0.04221362 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NETT/USD hind?
Praegune hind NETT/USD on $ 0.04221362. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Netswap turukapitalisatsioon?
NETT turukapitalisatsioon on $ 464.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NETT ringlev varu?
NETT ringlev varu on 11.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NETT (ATH) hind?
NETT saavutab ATH hinna summas 28.25 USD.
Mis oli kõigi aegade NETT madalaim (ATL) hind?
NETT nägi ATL hinda summas 0.03319183 USD.
Milline on NETT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NETT kauplemismaht on -- USD.
Kas NETT sel aastal kõrgemale ka suundub?
NETT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NETT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:01:00 (UTC+8)

Netswap (NETT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.