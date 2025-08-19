Rohkem infot NED

Netherlands Coin logo

Netherlands Coin hind (NED)

Loendis mitteolevad

1 NED/USD reaalajas hind:

$0.00002007$0.00002007
-6.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Netherlands Coin (NED) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:56:47 (UTC+8)

Netherlands Coin (NED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0$ 0

--

-6.26%

-9.60%

-9.60%

Netherlands Coin (NED) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NED kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NED muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.26% 24 tunni vältel -9.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Netherlands Coin (NED) – turuteave

$ 0.00$ 0.00

$ 60.22$ 60.22

$ 20.07K$ 20.07K

0.00 0.00

1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Netherlands Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 60.22 24 tunnise kauplemismahuga. NED ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.07K.

Netherlands Coin (NED) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Netherlands Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Netherlands Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Netherlands Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Netherlands Coin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.26%
30 päeva$ 0-4.42%
60 päeva$ 0+2.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Netherlands Coin (NED)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Netherlands Coin (NED) allikas

Ametlik veebisait

Netherlands Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Netherlands Coin (NED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Netherlands Coin (NED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Netherlands Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Netherlands Coin hinna ennustust kohe!

NED kohalike valuutade suhtes

Netherlands Coin (NED) tokenoomika

Netherlands Coin (NED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Netherlands Coin (NED) kohta

Kui palju on Netherlands Coin (NED) tänapäeval väärt?
Reaalajas NED hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NED/USD hind?
Praegune hind NED/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Netherlands Coin turukapitalisatsioon?
NED turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NED ringlev varu?
NED ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NED (ATH) hind?
NED saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NED madalaim (ATL) hind?
NED nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NED kauplemismaht on $ 60.22 USD.
Kas NED sel aastal kõrgemale ka suundub?
NED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NED hinna ennustust.
