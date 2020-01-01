NetherFi (NFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NetherFi (NFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NetherFi (NFI) teave Welcome to NetherFi 📈 Trade with Confidence: Whether you're a seasoned trader or just starting, our platform empowers you to trade spot or engage in leveraged trading of up to 50x. 🌐 Low Transaction Fees: We believe in making your trades go further. Our platform boasts incredibly low transaction fees, ensuring that you retain more of your hard-earned profits. Even for those substantial orders, rest assured that price impact remains minimal. 🛡️ Protection and Stability: Sudden price fluctuations and "scam wicks" are challenges we've tackled head-on. Our innovative pricing mechanism, anchored by Chainlink price feeds, offers protection against liquidation events. Experience stability like never before, ensuring your trades are based on accurate and reliable data. 💰 Rewards for Participation: Your commitment to our platform doesn't go unnoticed. Stake NFI or mint NLP and unlock the potential for protocol fee-sharing rewards. We value your contribution and want you to share in the success you help create. Ametlik veebisait: https://nether.fi

NetherFi (NFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NetherFi (NFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.62K $ 60.62K $ 60.62K Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 270.57M $ 270.57M $ 270.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 89.62K $ 89.62K $ 89.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.091814 $ 0.091814 $ 0.091814 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00022404 $ 0.00022404 $ 0.00022404 Lisateave NetherFi (NFI) hinna kohta

NetherFi (NFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NetherFi (NFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFI tokeni tokenoomikat, avastage NFI tokeni reaalajas hinda!

NFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFI võiks suunduda? Meie NFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NFI tokeni hinna ennustust kohe!

