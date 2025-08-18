Mis on NetherFi (NFI)

Welcome to NetherFi 📈 Trade with Confidence: Whether you're a seasoned trader or just starting, our platform empowers you to trade spot or engage in leveraged trading of up to 50x. 🌐 Low Transaction Fees: We believe in making your trades go further. Our platform boasts incredibly low transaction fees, ensuring that you retain more of your hard-earned profits. Even for those substantial orders, rest assured that price impact remains minimal. 🛡️ Protection and Stability: Sudden price fluctuations and "scam wicks" are challenges we've tackled head-on. Our innovative pricing mechanism, anchored by Chainlink price feeds, offers protection against liquidation events. Experience stability like never before, ensuring your trades are based on accurate and reliable data. 💰 Rewards for Participation: Your commitment to our platform doesn't go unnoticed. Stake NFI or mint NLP and unlock the potential for protocol fee-sharing rewards. We value your contribution and want you to share in the success you help create.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NetherFi (NFI) kohta Kui palju on NetherFi (NFI) tänapäeval väärt? Reaalajas NFI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NFI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NetherFi turukapitalisatsioon? NFI turukapitalisatsioon on $ 65.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NFI ringlev varu? NFI ringlev varu on 270.57M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFI (ATH) hind? NFI saavutab ATH hinna summas 0.091814 USD . Mis oli kõigi aegade NFI madalaim (ATL) hind? NFI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NFI kauplemismaht on -- USD .

