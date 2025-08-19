Mis on NETA (NETA)

"$NETA - Store of value, medium of exchange and unit of account. It‘s sole purpose is to function as a scarce decentralized store of value asset for the Juno ecosystem and inter-chain Cosmos at large. Originally claimable for free by thousands of Juno delegates at inception. Never a seed sale, private sale or public sale. Verifiable zero NETA is held in reserve by any third party ie. developers, teams, founders or companies. The Juno community owns all NETA in existence from day 1."

Üksuse NETA (NETA) allikas Ametlik veebisait

NETA kohalike valuutade suhtes

NETA (NETA) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NETA (NETA) kohta Kui palju on NETA (NETA) tänapäeval väärt? Reaalajas NETA hind USD on 3.91 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NETA/USD hind? $ 3.91 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NETA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NETA turukapitalisatsioon? NETA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NETA ringlev varu? NETA ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NETA (ATH) hind? NETA saavutab ATH hinna summas 10,041,595 USD . Mis oli kõigi aegade NETA madalaim (ATL) hind? NETA nägi ATL hinda summas 3.16 USD . Milline on NETA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NETA kauplemismaht on $ 67.98 USD . Kas NETA sel aastal kõrgemale ka suundub? NETA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NETA hinna ennustust

NETA (NETA) Olulised valdkonna uudised