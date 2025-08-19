NETA hind (NETA)
NETA (NETA) reaalajas hind on $3.91. Viimase 24 tunni jooksul NETA kaubeldud madalaim $ 3.9 ja kõrgeim $ 4.26 näitab aktiivset turu volatiivsust. NETAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10,041,595 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.16.
Lüliajalise tootluse osas on NETA muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -8.12% 24 tunni vältel -8.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NETA praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 67.98 24 tunnise kauplemismahuga. NETA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 31886.6. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 124.78K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse NETA ja USD hinnamuutus $ -0.346207112561049.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NETA ja USD hinnamuutus $ +0.1214496830.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NETA ja USD hinnamuutus $ +0.4632837790.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NETA ja USD hinnamuutus $ -0.0865949848987603.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.346207112561049
|-8.12%
|30 päeva
|$ +0.1214496830
|+3.11%
|60 päeva
|$ +0.4632837790
|+11.85%
|90 päeva
|$ -0.0865949848987603
|-2.16%
"$NETA - Store of value, medium of exchange and unit of account. It‘s sole purpose is to function as a scarce decentralized store of value asset for the Juno ecosystem and inter-chain Cosmos at large. Originally claimable for free by thousands of Juno delegates at inception. Never a seed sale, private sale or public sale. Verifiable zero NETA is held in reserve by any third party ie. developers, teams, founders or companies. The Juno community owns all NETA in existence from day 1."
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
