Nestree hind (EGG)

1 EGG/USD reaalajas hind:

$0.00212237
-0.50%1D
Nestree (EGG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:56:17 (UTC+8)

Nestree (EGG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00208785
24 h madal
$ 0.00213391
24 h kõrge

$ 0.00208785
$ 0.00213391
$ 0.063892
$ 0.00080065
+0.92%

-0.35%

-3.19%

-3.19%

Nestree (EGG) reaalajas hind on $0.00212241. Viimase 24 tunni jooksul EGG kaubeldud madalaim $ 0.00208785 ja kõrgeim $ 0.00213391 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.063892 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00080065.

Lüliajalise tootluse osas on EGG muutunud +0.92% viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel -3.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nestree (EGG) – turuteave

$ 0.00
$ 63.50K
$ 6.37M
0.00
3,000,000,000.0
Nestree praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 63.50K 24 tunnise kauplemismahuga. EGG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 3000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.37M.

Nestree (EGG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nestree ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nestree ja USD hinnamuutus $ -0.0000250641.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nestree ja USD hinnamuutus $ -0.0001020819.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nestree ja USD hinnamuutus $ -0.000298712746080862.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.35%
30 päeva$ -0.0000250641-1.18%
60 päeva$ -0.0001020819-4.80%
90 päeva$ -0.000298712746080862-12.33%

Mis on Nestree (EGG)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nestree (EGG) allikas

Ametlik veebisait

Nestree hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nestree (EGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nestree (EGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nestree nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nestree hinna ennustust kohe!

EGG kohalike valuutade suhtes

Nestree (EGG) tokenoomika

Nestree (EGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nestree (EGG) kohta

Kui palju on Nestree (EGG) tänapäeval väärt?
Reaalajas EGG hind USD on 0.00212241 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EGG/USD hind?
Praegune hind EGG/USD on $ 0.00212241. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nestree turukapitalisatsioon?
EGG turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EGG ringlev varu?
EGG ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGG (ATH) hind?
EGG saavutab ATH hinna summas 0.063892 USD.
Mis oli kõigi aegade EGG madalaim (ATL) hind?
EGG nägi ATL hinda summas 0.00080065 USD.
Milline on EGG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EGG kauplemismaht on $ 63.50K USD.
Kas EGG sel aastal kõrgemale ka suundub?
EGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.