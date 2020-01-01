Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nest Treasury Vault (NTBILL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nest Treasury Vault (NTBILL) teave Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns. Ametlik veebisait: https://app.nest.credit/nest-treasury-vault Ostke NTBILL kohe!

Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nest Treasury Vault (NTBILL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.33M $ 18.33M $ 18.33M Koguvaru: $ 18.15M $ 18.15M $ 18.15M Ringlev varu: $ 18.15M $ 18.15M $ 18.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.33M $ 18.33M $ 18.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Kõigi aegade madalaim: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Praegune hind: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Lisateave Nest Treasury Vault (NTBILL) hinna kohta

Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NTBILL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NTBILL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NTBILL tokeni tokenoomikat, avastage NTBILL tokeni reaalajas hinda!

NTBILL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NTBILL võiks suunduda? Meie NTBILL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NTBILL tokeni hinna ennustust kohe!

