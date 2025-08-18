Mis on Nest Treasury Vault (NTBILL)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns.

Üksuse Nest Treasury Vault (NTBILL) allikas Ametlik veebisait

NTBILL kohalike valuutade suhtes

Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenoomika

Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NTBILL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest Treasury Vault (NTBILL) kohta Kui palju on Nest Treasury Vault (NTBILL) tänapäeval väärt? Reaalajas NTBILL hind USD on 1.01 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NTBILL/USD hind? $ 1.01 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NTBILL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nest Treasury Vault turukapitalisatsioon? NTBILL turukapitalisatsioon on $ 24.87M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NTBILL ringlev varu? NTBILL ringlev varu on 24.63M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NTBILL (ATH) hind? NTBILL saavutab ATH hinna summas 1.01 USD . Mis oli kõigi aegade NTBILL madalaim (ATL) hind? NTBILL nägi ATL hinda summas 1.0 USD . Milline on NTBILL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NTBILL kauplemismaht on -- USD . Kas NTBILL sel aastal kõrgemale ka suundub? NTBILL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NTBILL hinna ennustust

Nest Treasury Vault (NTBILL) Olulised valdkonna uudised