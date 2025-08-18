Rohkem infot NTBILL

Nest Treasury Vault hind (NTBILL)

1 NTBILL/USD reaalajas hind:

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Nest Treasury Vault (NTBILL) reaalajas hinnagraafik
Nest Treasury Vault (NTBILL) hinna teave (USD)

Nest Treasury Vault (NTBILL) reaalajas hind on $1.01. Viimase 24 tunni jooksul NTBILL kaubeldud madalaim $ 1.01 ja kõrgeim $ 1.01 näitab aktiivset turu volatiivsust. NTBILLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.01 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.0.

Lüliajalise tootluse osas on NTBILL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nest Treasury Vault (NTBILL) – turuteave

Nest Treasury Vault praegune turukapitalisatsioon on $ 24.87M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NTBILL ringlev varu on 24.63M, mille koguvaru on 24633702.707609.

Nest Treasury Vault (NTBILL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nest Treasury Vault ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nest Treasury Vault ja USD hinnamuutus $ +0.0029462710.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nest Treasury Vault ja USD hinnamuutus $ +0.0059795030.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nest Treasury Vault ja USD hinnamuutus $ +0.009726.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ +0.0029462710+0.29%
60 päeva$ +0.0059795030+0.59%
90 päeva$ +0.009726+0.97%

Mis on Nest Treasury Vault (NTBILL)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns.

Üksuse Nest Treasury Vault (NTBILL) allikas

Nest Treasury Vault hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nest Treasury Vault (NTBILL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nest Treasury Vault (NTBILL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nest Treasury Vault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nest Treasury Vault hinna ennustust kohe!

NTBILL kohalike valuutade suhtes

Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenoomika

Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NTBILL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest Treasury Vault (NTBILL) kohta

Kui palju on Nest Treasury Vault (NTBILL) tänapäeval väärt?
Reaalajas NTBILL hind USD on 1.01 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NTBILL/USD hind?
Praegune hind NTBILL/USD on $ 1.01. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nest Treasury Vault turukapitalisatsioon?
NTBILL turukapitalisatsioon on $ 24.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NTBILL ringlev varu?
NTBILL ringlev varu on 24.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NTBILL (ATH) hind?
NTBILL saavutab ATH hinna summas 1.01 USD.
Mis oli kõigi aegade NTBILL madalaim (ATL) hind?
NTBILL nägi ATL hinda summas 1.0 USD.
Milline on NTBILL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NTBILL kauplemismaht on -- USD.
Kas NTBILL sel aastal kõrgemale ka suundub?
NTBILL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NTBILL hinna ennustust.
Nest Treasury Vault (NTBILL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

