Mis on Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest PayFi Vault offers exposure to PayUSD, a U.S. dollar-pegged stablecoin designed for seamless digital payments and bridging traditional finance with DeFi. Issued by Paxos Trust Company and fully backed by U.S. dollar deposits, short-term Treasuries, and cash equivalents, PayUSD maintains a stable 1:1 value with the dollar, making it ideal for transactions without the volatility of typical cryptocurrencies.

Üksuse Nest PayFi Vault (NPAYFI) allikas Ametlik veebisait

Nest PayFi Vault (NPAYFI) tokenoomika

Nest PayFi Vault (NPAYFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NPAYFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest PayFi Vault (NPAYFI) kohta Kui palju on Nest PayFi Vault (NPAYFI) tänapäeval väärt? Reaalajas NPAYFI hind USD on 1.0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NPAYFI/USD hind? $ 1.0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NPAYFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nest PayFi Vault turukapitalisatsioon? NPAYFI turukapitalisatsioon on $ 3.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NPAYFI ringlev varu? NPAYFI ringlev varu on 3.13K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NPAYFI (ATH) hind? NPAYFI saavutab ATH hinna summas 1.0 USD . Mis oli kõigi aegade NPAYFI madalaim (ATL) hind? NPAYFI nägi ATL hinda summas 1.0 USD . Milline on NPAYFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NPAYFI kauplemismaht on -- USD . Kas NPAYFI sel aastal kõrgemale ka suundub? NPAYFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NPAYFI hinna ennustust

