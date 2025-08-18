Nest Institutional Vault hind (NINSTO)
0.00%
0.00%
+0.63%
+0.63%
Nest Institutional Vault (NINSTO) reaalajas hind on $1.019. Viimase 24 tunni jooksul NINSTO kaubeldud madalaim $ 1.019 ja kõrgeim $ 1.019 näitab aktiivset turu volatiivsust. NINSTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.019 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.0.
Lüliajalise tootluse osas on NINSTO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nest Institutional Vault praegune turukapitalisatsioon on $ 1.03M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NINSTO ringlev varu on 1.01M, mille koguvaru on 1013413.332385. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.03M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Nest Institutional Vault ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nest Institutional Vault ja USD hinnamuutus $ +0.0093086669.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nest Institutional Vault ja USD hinnamuutus $ +0.0155600281.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nest Institutional Vault ja USD hinnamuutus $ +0.019.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0.0
|0.00%
|30 päeva
|$ +0.0093086669
|+0.91%
|60 päeva
|$ +0.0155600281
|+1.53%
|90 päeva
|$ +0.019
|+1.90%
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nINSTO is a curated earn strategy built for institutional-grade liquidity and adaptive yield. It combines tokenized money market funds from UBS uMint and Blackstone Senior Loan ETF. The result is a balanced portfolio of conservative short-term debt and dynamic market-driven returns. Designed for stability without sacrificing performance, nINSTO delivers trusted income across traditional and digital markets.
