Mis on Nest ETF Vault (NETF)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto.

Üksuse Nest ETF Vault (NETF) allikas Ametlik veebisait

Nest ETF Vault (NETF) tokenoomika

Nest ETF Vault (NETF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NETF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest ETF Vault (NETF) kohta Kui palju on Nest ETF Vault (NETF) tänapäeval väärt? Reaalajas NETF hind USD on 1.006 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NETF/USD hind? $ 1.006 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NETF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nest ETF Vault turukapitalisatsioon? NETF turukapitalisatsioon on $ 16.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NETF ringlev varu? NETF ringlev varu on 16.12K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NETF (ATH) hind? NETF saavutab ATH hinna summas 1.006 USD . Mis oli kõigi aegade NETF madalaim (ATL) hind? NETF nägi ATL hinda summas 1.0 USD . Milline on NETF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NETF kauplemismaht on -- USD . Kas NETF sel aastal kõrgemale ka suundub? NETF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NETF hinna ennustust

