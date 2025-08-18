Rohkem infot NETF

Nest ETF Vault logo

Nest ETF Vault hind (NETF)

Loendis mitteolevad

1 NETF/USD reaalajas hind:

0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Nest ETF Vault (NETF) reaalajas hinnagraafik
Nest ETF Vault (NETF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Nest ETF Vault (NETF) reaalajas hind on $1.006. Viimase 24 tunni jooksul NETF kaubeldud madalaim $ 1.006 ja kõrgeim $ 1.006 näitab aktiivset turu volatiivsust. NETFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.006 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.0.

Lüliajalise tootluse osas on NETF muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nest ETF Vault (NETF) – turuteave

Nest ETF Vault praegune turukapitalisatsioon on $ 16.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NETF ringlev varu on 16.12K, mille koguvaru on 16123.32575. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.23K.

Nest ETF Vault (NETF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nest ETF Vault ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nest ETF Vault ja USD hinnamuutus $ +0.0063762292.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nest ETF Vault ja USD hinnamuutus $ +0.0063762292.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nest ETF Vault ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ +0.0063762292+0.63%
60 päeva$ +0.0063762292+0.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Nest ETF Vault (NETF)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nest ETF Vault (NETF) allikas

Nest ETF Vault hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nest ETF Vault (NETF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nest ETF Vault (NETF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nest ETF Vault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NETF kohalike valuutade suhtes

Nest ETF Vault (NETF) tokenoomika

Nest ETF Vault (NETF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NETF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest ETF Vault (NETF) kohta

Kui palju on Nest ETF Vault (NETF) tänapäeval väärt?
Reaalajas NETF hind USD on 1.006 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NETF/USD hind?
Praegune hind NETF/USD on $ 1.006. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nest ETF Vault turukapitalisatsioon?
NETF turukapitalisatsioon on $ 16.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NETF ringlev varu?
NETF ringlev varu on 16.12K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NETF (ATH) hind?
NETF saavutab ATH hinna summas 1.006 USD.
Mis oli kõigi aegade NETF madalaim (ATL) hind?
NETF nägi ATL hinda summas 1.0 USD.
Milline on NETF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NETF kauplemismaht on -- USD.
Kas NETF sel aastal kõrgemale ka suundub?
NETF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NETF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.