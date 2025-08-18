Mis on Nest Elixir Vault (NELIXIR)

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nest Elixir Vault (NELIXIR) allikas Ametlik veebisait

Nest Elixir Vault hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nest Elixir Vault (NELIXIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nest Elixir Vault (NELIXIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nest Elixir Vault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nest Elixir Vault hinna ennustust kohe!

NELIXIR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenoomika

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NELIXIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest Elixir Vault (NELIXIR) kohta Kui palju on Nest Elixir Vault (NELIXIR) tänapäeval väärt? Reaalajas NELIXIR hind USD on 1.033 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NELIXIR/USD hind? $ 1.033 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NELIXIR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nest Elixir Vault turukapitalisatsioon? NELIXIR turukapitalisatsioon on $ 405.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NELIXIR ringlev varu? NELIXIR ringlev varu on 392.87K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NELIXIR (ATH) hind? NELIXIR saavutab ATH hinna summas 1.033 USD . Mis oli kõigi aegade NELIXIR madalaim (ATL) hind? NELIXIR nägi ATL hinda summas 1.018 USD . Milline on NELIXIR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NELIXIR kauplemismaht on -- USD . Kas NELIXIR sel aastal kõrgemale ka suundub? NELIXIR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NELIXIR hinna ennustust

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Olulised valdkonna uudised