Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenoomika

Nest Credit Vault (NCREDIT) teave Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nCREDIT is a diversified earn strategy combining institutional-grade public and private credit from leading global managers and innovative onchain platforms. It blends senior secured loans, trade finance, basis trading, and short-term debt to deliver stable, high-quality yield across market conditions. Designed for resilient income, nCREDIT gives everyday capital access to the strategies once reserved for institutions. Ametlik veebisait: https://app.nest.credit/nest-credit-vault Ostke NCREDIT kohe!

Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nest Credit Vault (NCREDIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 687.98K $ 687.98K $ 687.98K Koguvaru: $ 681.47K $ 681.47K $ 681.47K Ringlev varu: $ 681.49K $ 681.49K $ 681.49K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 687.96K $ 687.96K $ 687.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Kõigi aegade madalaim: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Praegune hind: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Lisateave Nest Credit Vault (NCREDIT) hinna kohta

Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NCREDIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NCREDIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NCREDIT tokeni tokenoomikat, avastage NCREDIT tokeni reaalajas hinda!

NCREDIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NCREDIT võiks suunduda? Meie NCREDIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NCREDIT tokeni hinna ennustust kohe!

