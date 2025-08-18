Mis on Nest Credit Vault (NCREDIT)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nCREDIT is a diversified earn strategy combining institutional-grade public and private credit from leading global managers and innovative onchain platforms. It blends senior secured loans, trade finance, basis trading, and short-term debt to deliver stable, high-quality yield across market conditions. Designed for resilient income, nCREDIT gives everyday capital access to the strategies once reserved for institutions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nest Credit Vault (NCREDIT) allikas Ametlik veebisait

Nest Credit Vault hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nest Credit Vault (NCREDIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nest Credit Vault (NCREDIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nest Credit Vault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nest Credit Vault hinna ennustust kohe!

NCREDIT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenoomika

Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NCREDIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nest Credit Vault (NCREDIT) kohta Kui palju on Nest Credit Vault (NCREDIT) tänapäeval väärt? Reaalajas NCREDIT hind USD on 1.01 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NCREDIT/USD hind? $ 1.01 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NCREDIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nest Credit Vault turukapitalisatsioon? NCREDIT turukapitalisatsioon on $ 688.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NCREDIT ringlev varu? NCREDIT ringlev varu on 681.52K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NCREDIT (ATH) hind? NCREDIT saavutab ATH hinna summas 1.01 USD . Mis oli kõigi aegade NCREDIT madalaim (ATL) hind? NCREDIT nägi ATL hinda summas 1.0 USD . Milline on NCREDIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NCREDIT kauplemismaht on -- USD . Kas NCREDIT sel aastal kõrgemale ka suundub? NCREDIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NCREDIT hinna ennustust

Nest Credit Vault (NCREDIT) Olulised valdkonna uudised